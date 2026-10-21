MSCI Aktie

MSCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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21.10.2026 14:40:02

MSCI: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, MSCI (NYSE:MSCI) announced total revenue growth of 12.4%. The financial analytics provider is expanding its reach across hedge funds and private asset managers. Three key takeaways from management highlight how the business is positioning itself for long-term compounding.

Management directs artificial intelligence efficiency savings back into new growth initiatives rather than expanding operating margins. Technology can cut unit costs in core data operations, helping a business avoid raising overall expenses to fund new products. The costs may still rise, but not as much.

Growth in index subscriptions comes increasingly from active traders, hedge funds, and market makers rather than traditional asset managers. The company builds specialized tools for daily trading workflows, opening a new recurring revenue layer around market liquidity.

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