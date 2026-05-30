Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.05.2026 14:30:53
MSCI-Chef zuversichtlich: SpaceX könnte schnell in Indizes landen
In Kürze soll SpaceX an die Börse gehen. Und schon jetzt ist der Chef des Indexanbieters MSCI zuversichtlich, dass danach ein weiterer wichtiger Schritt nicht lange auf sich warten lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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