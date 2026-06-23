MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|
23.06.2026 23:31:07
MSCI extends Indonesia review to November, flags possible downgrade
Indonesian assets have been struggling since January, when MSCI froze the country’s stocks in its indexesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!