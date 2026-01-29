MSCI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MSCI hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3,81 USD gegenüber 3,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,63 Prozent auf 822,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 743,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 15,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,05 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,13 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MSCI einen Umsatz von 2,86 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at