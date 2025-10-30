MSCI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MSCI lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte MSCI 3,57 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 793,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 724,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at