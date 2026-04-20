Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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21.04.2026 00:40:48
MSCI to keep curbs on Indonesian stocks as it reviews market transparency reforms
It will continue to freeze increases to foreign inclusion factors and the number of shares for Indonesian securitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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