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22.10.2026 06:31:29
MSCI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MSCI hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 4,86 USD. Im letzten Jahr hatte MSCI einen Gewinn von 4,25 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 892,0 Millionen USD – ein Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MSCI 793,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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