WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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22.04.2026 09:55:00

MSCI World im Chart-Check: „V-Formation“ plus Allzeithoch 

Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um den Weltindex MSCI World.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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