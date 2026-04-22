WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.04.2026 09:55:00
MSCI World im Chart-Check: „V-Formation“ plus Allzeithoch
Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um den Weltindex MSCI World.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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21.04.26
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21.04.26
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07.04.26
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18.03.26
|ETF: Was ein Vermögensberater MSCI-World-Anlegern empfiehlt (Spiegel Online)