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23.07.2026 06:31:29
MSCI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MSCI hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte MSCI 3,92 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat MSCI im vergangenen Quartal 867,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MSCI 772,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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