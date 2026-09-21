Madison Square Garden Entertainment Aktie
WKN DE: A3EB27 / ISIN: US5582561032
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21.09.2026 17:21:12
MSG Entertainment Appoints Josephine Vaccarello As President
(RTTNews) - Monday, Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) announced that Josephine Vaccarello has been named President of the company.
In her new role, Vaccarello, formerly Executive Vice President of Live, will oversee the strategy and operations of several areas of MSG Entertainment as the company works to expand and improve its live entertainment experiences.
She will also manage productions such as the Radio City Rockettes and Christmas Spectacular. She will work with company leaders to increase events and ticket sales while improving experiences for artists and fans. She will also continue overseeing concert residencies and touring acts at Sphere.
On the NYSE, the shares were trading 2.05 percent up at $80.64.
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Nachrichten zu Madison Square Garden Entertainment Corp Registered Shs When Issued
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06.05.26
|Ausblick: Madison Square Garden Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Madison Square Garden Entertainment Corp Registered Shs When Issued
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