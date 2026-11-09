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09.11.2026 06:31:29
MSG Rangers A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MSG Rangers A präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
MSG Rangers A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,90 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,900 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MSG Rangers A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,1 Millionen USD im Vergleich zu 13,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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