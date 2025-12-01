MSM Malaysia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MSM Malaysia hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MSM Malaysia -0,070 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,06 Prozent zurück. Hier wurden 748,9 Millionen MYR gegenüber 861,4 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at