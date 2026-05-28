MSM Malaysia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MSM Malaysia hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

MSM Malaysia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat MSM Malaysia im vergangenen Quartal 552,8 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MSM Malaysia 749,7 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at