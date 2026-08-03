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03.08.2026 06:31:29
MSP Steel Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MSP Steel Power präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,27 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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