MSP Steel Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MSP Steel Power hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MSP Steel Power 0,210 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,17 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,39 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at