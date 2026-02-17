|
17.02.2026 06:31:28
MSP Steel Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MSP Steel Power hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MSP Steel Power 0,210 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,17 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,39 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!