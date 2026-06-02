MSP Steel Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MSP Steel Power präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MSP Steel Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,16 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,600 INR gegenüber -0,620 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,43 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at