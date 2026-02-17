|
MSR India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MSR India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
