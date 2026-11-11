Msscorps: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Msscorps präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,60 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Msscorps 759,4 Millionen TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 576,9 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at