|
11.11.2026 06:31:29
Msscorps: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Msscorps präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,60 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 TWD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Msscorps 759,4 Millionen TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 576,9 Millionen TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!