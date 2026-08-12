Msscorps: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Msscorps hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 TWD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 635,2 Millionen TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544,8 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at