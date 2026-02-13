MSTC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MSTC hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,30 INR, nach 35,63 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,3 Millionen INR – ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MSTC 811,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at