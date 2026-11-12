MT GENEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MT GENEX hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 239,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MT GENEX 61,66 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at