MT GENEX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MT GENEX hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 151,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,56 Prozent auf 2,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at