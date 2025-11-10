MT GENEX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MT GENEX hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 61,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MT GENEX 1,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at