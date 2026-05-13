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13.05.2026 06:31:29
MT GENEX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MT GENEX hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 97,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 92,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 292,54 JPY. Im Vorjahr waren 246,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,95 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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