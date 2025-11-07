MTAR Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MTAR Technologies hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,71 Prozent auf 1,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte MTAR Technologies 1,90 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at