MTAR Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MTAR Technologies präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,40 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTAR Technologies ein EPS von 4,46 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 30,57 INR beziffert, während im Vorjahr 17,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,76 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at