MTAR Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MTAR Technologies hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,33 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,52 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 130,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,61 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at