MTG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MTG hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54,14 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,07 Milliarden JPY – ein Plus von 42,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTG 28,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 282,93 JPY. Im Vorjahr hatte MTG 201,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MTG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 143,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 98,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at