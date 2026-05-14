MTG präsentierte Quartalsergebnisse

MTG veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 98,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTG noch ein Gewinn pro Aktie von 58,10 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 23,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at