13.02.2026 06:31:29
MTG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MTG hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 100,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTG noch ein Gewinn pro Aktie von 60,00 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat MTG 34,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
