MTG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MTG hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 201,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MTG ein Gewinn pro Aktie von 57,68 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MTG im vergangenen Geschäftsjahr 98,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTG 71,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at