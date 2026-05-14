MTI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MTI ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MTI die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 22,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTI noch ein Gewinn pro Aktie von 21,18 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,67 Prozent auf 7,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at