10.02.2026 06:31:29
MTI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MTI hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTI ein EPS von 10,69 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent auf 7,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
