MTI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MTI gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MTI 24,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTI einen Umsatz von 7,60 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte MTI 61,62 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat MTI im vergangenen Geschäftsjahr 31,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTI 29,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at