MTL Cannabis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MTL Cannabis hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,6 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at