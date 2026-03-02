|
02.03.2026 06:31:29
MTL Cannabis: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MTL Cannabis hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
