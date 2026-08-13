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13.08.2026 11:03:49
MTR H1 Profit Rises; Revenue Down 4.1%
(RTTNews) - MTR Corporation (0066.HK) reported net profit attributable to shareholders of HK$15.87 billion for the six months ended June 30, 2026, compared with HK$7.71 billion, a year ago, representing a 105.9% increase. Earnings per share rose to HK$2.55 from HK$1.24, last year. Profit from underlying businesses increased by 75.4% to HK$15.67 billion. Profit attributable to equity shareholders from recurrent businesses improved slightly to HK$3.43 billion in the first half of 2026 compared to HK$3.39 billion, last year.
First half total revenue declined to HK$26.23 billion from HK$27.36 billion a year ago, down 4.1%. Revenue from Hong Kong transport operations was HK$11.85 billion compared to HK$11.51 billion.
MTR shares closed trading at HK$32.32 on Hong Kong Stock Exchange, up 0.062%.
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