MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Aktie unter die Lupe 13.01.2026 14:43:48

MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Das MTU Aero Engines-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding genauer unter die Lupe genommen.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für MTU von 360 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei MTU zeichne sich eine anhaltende Stärke am Wartungs- und Ersatzteilmarkt ab.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:27 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 386,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 0,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30 630 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines

