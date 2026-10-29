MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Investment-Tipp
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29.10.2026 13:19:47
MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet.
Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:03 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 332,80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 9,68 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 112 752 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 5,3 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.10.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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