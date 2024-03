MTU Aero Engines-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Triebwerkherstellers sei etwas besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Umsatzausblick auf 2024 habe die Prognosen übertroffen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 13:12 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 219,70 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,96 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 55 891 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 12,5 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.