MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Aktie im Blick
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13.04.2026 14:04:47
MTU Aero Engines-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:47 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 319,90 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 29,73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 37 099 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 10,0 Prozent. MTU Aero Engines dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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