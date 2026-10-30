MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Analyse im Blick 30.10.2026 13:43:47

MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 457 auf 453 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard "dekodierte" in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht die neuen Ziele des Triebwerkherstellers. Die Nachfrage im Service- und Ersatzteilgeschäft bleibe stark und der Free Cashflow sei beruhigend. Er hob seine Schätzungen etwas an, senkte das Kursziel aber aufgrund der geringeren Branchenbewertung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:27 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 328,10 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 38,07 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 34 844 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 6,6 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.02.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: MTU Aero Engines,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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