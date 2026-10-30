MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 334,70 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 37,44 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9 900 MTU Aero Engines-Aktien. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 17.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:00 / UTC





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