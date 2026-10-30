MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie auf dem Prüfstand 30.10.2026 10:07:47

MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 334,70 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 37,44 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9 900 MTU Aero Engines-Aktien. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 17.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MTU Aero Engines,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
30.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
30.10.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 327,90 -1,74% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen