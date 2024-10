MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 276 Euro belassen. Beide Unternehmenssegmente hätten die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 304,30 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 9,30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 37 673 MTU Aero Engines-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 57,2 Prozent aufwärts. MTU Aero Engines dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

