MTU Aero Engines-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 377,30 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 0,72 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 27 776 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,2 Prozent nach oben. Am 30.04.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

