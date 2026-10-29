MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Aktienbewertung 29.10.2026 13:58:47

MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier hat eine ausführliche Untersuchung des MTU Aero Engines-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:42 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 335,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 34,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119 485 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 4,6 Prozent abwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines

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