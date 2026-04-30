MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe mit dem opertaiven Ergebnis um 3 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Sam Burgess am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Der Cashflow sei stark gewesen. Burgess lobte zudem das Instandhaltungsgeschäft.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 289,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98 914 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 18,4 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:01 / BST

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