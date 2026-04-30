MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:33 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 286,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 27,31 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66 934 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 19,3 Prozent zu Buche. MTU Aero Engines dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT



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