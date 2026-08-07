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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Aktienanalyse 07.08.2026 09:24:08

MTU Aero Engines-Analyse: Barclays Capital vergibt für Aktie niedrigere Einstufung

MTU Aero Engines-Analyse: Barclays Capital vergibt für Aktie niedrigere Einstufung

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum versprächen. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 371,30 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 13,12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 11 084 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 29.10.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,MTU Aero Engines

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