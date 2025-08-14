MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 13:47 Uhr 1,9 Prozent. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19 873 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 21,6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

