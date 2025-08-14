MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Bewertung im Fokus
|
14.08.2025 14:04:46
MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an MTU Aero Engines-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 13:47 Uhr 1,9 Prozent. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19 873 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 21,6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
